Des chandails qui nourrissent des rumeurs

Les Canadiens de Montréal affrontent les Panthers en Floride, mardi soir, un duel déterminant pour le classement où Samuel Montembeault effectue son grand retour devant le filet.

En parallèle, l’effervescence monte autour de Nick Suzuki, dont la présence au sein de l'équipe olympique canadienne semble confirmée par la mise en vente prématurée de chandails à son nom.

Pendant ce temps, l’équipe nationale junior a surclassé le Danemark 9-1, portée par le jeune Gavin McKenna.

Enfin, le CF Montréal renforce son milieu de terrain avec le prêt du joueur ukrainien Ivan Losenko en provenance du Chakhtar Donetsk.

Écoutez la chronique sportive de Meeker Guerrier, mardi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal.