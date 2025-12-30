Bilan fédéral 2025

L'année 2025 s'achève sur un constat difficile pour les «Bleus» à Ottawa.

Alors qu'ils entrevoyaient la victoire un an plus tôt, les conservateurs de Pierre Poilievre ont perdu les élections face aux libéraux de Mark Carney, malgré un score record de 41 % des voix.

Le Bloc québécois a également connu une chute importante, passant de 33 à 22 députés, victime d'un électorat québécois craignant l'instabilité liée à Donald Trump et se tournant vers le sérieux de Carney.

Les deux partis entament 2026 avec des défis majeurs: Poilievre affronte un vote de confiance interne, tandis que le Bloc mise sur son rapprochement avec le Parti québécois pour relancer le débat sur l'indépendance.

Écoutez la chronique politique fédérale de Catherine Lévesque, mardi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal.