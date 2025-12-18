Partis politiques au fédéral

Alors que l'année 2025 touche à sa fin, ce ne sont pas les nouvelles politiques d'importance qui manqueront en 2026 sur la scène fédérale.

Écoutez l'analyste en politique fédérale Dimitri Soudas faire la liste de ce qu'il faudra surveiller en 2026, parti par parti, au micro de Philippe Cantin.

Selon lui, chacune des formations politiques aura des défis importants à relever.

Pour le parti libéral de Mark Carney, l'attention sera tournée autour de la réalisation des promesses qu'il a réalisées lors de la campagne électorale, mais aussi sur sa gestion des relations diplomatiques avec les États-Unis et Donald Trump.