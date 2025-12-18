Partis politiques au fédéral

 Aller au contenu
Ce qu'il faudra surveiller en 2026, selon Dimitri Soudas

par 98.5

le 18 décembre 2025 17:41

Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Alors que l'année 2025 touche à sa fin, ce ne sont pas les nouvelles politiques d'importance qui manqueront en 2026 sur la scène fédérale.

Écoutez l'analyste en politique fédérale Dimitri Soudas faire la liste de ce qu'il faudra surveiller en 2026, parti par parti, au micro de Philippe Cantin.

Selon lui, chacune des formations politiques aura des défis importants à relever.

Pour le parti libéral de Mark Carney, l'attention sera tournée autour de la réalisation des promesses qu'il a réalisées lors de la campagne électorale, mais aussi sur sa gestion des relations diplomatiques avec les États-Unis et Donald Trump.

«Pour le premier ministre Carney, c'est de livrer des résultats. Ils ont été élus avec la promesse claire de livrer une entente avec l'administration Trump. Aussi la promesse claire de réduire la dépendance du Canada, des États-Unis, donc de renforcer l'économie canadienne.»

Dimitri Soudas

