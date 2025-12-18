Bilan de fin d'année à Ottawa

Qui de Mark Carney, Pierre Poilièvre ou Yves-François Blanchet fait le meilleur travail sur la scène fédérale?

La journaliste Catherine Lévesque dresse un bilan de l'année politique à Ottawa, marquée par des bouleversements majeurs.

L’année 2025 a débuté avec la démission de Justin Trudeau, ouvrant la voie à Mark Carney, qui a remporté la chefferie libérale avec 86% des voix.

Il a su tirer profit d'un élan patriotique canadien face aux provocations de Donald Trump.

Pendant ce temps, Pierre Poilievre et les conservateurs ont perdu du terrain, Carney séduisant une partie de l'électorat progressiste-conservateur.

Le Bloc Québécois, de son côté, a connu une année difficile, perdant des sièges au profit des libéraux lors des dernières élections.

Écoutez Catherine Lévesque, correspondante parlementaire pour le National Post et collaboratrice à Cogeco Nouvelles, jeudi, à La commission.