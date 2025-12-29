Bientôt la paix en Ukraine?

Les États-Unis ont proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité solides face à la Russie pour une période prolongeable de quinze ans.

C'est ce qu'a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi, au lendemain de sa rencontre avec Donald Trump en Floride.

Optimiste pour la suite des choses, le président américain a quant à lui, déclaré que des progrès importants ont été réalisés concernant le plan de paix élaboré par son équipe.

Écoutez l'animateur Louis Lacroix à ce sujet, lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.