Politique internationale
Bientôt la paix en Ukraine?

«Avec Donald Trump, il faut toujours en prendre et en laisser»

le 29 décembre 2025 06:39

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Les États-Unis ont proposé à l'Ukraine des garanties de sécurité solides face à la Russie pour une période prolongeable de quinze ans.

C'est ce qu'a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi, au lendemain de sa rencontre avec Donald Trump en Floride.

Optimiste pour la suite des choses, le président américain a quant à lui, déclaré que des progrès importants ont été réalisés concernant le plan de paix élaboré par son équipe.

Écoutez l'animateur Louis Lacroix à ce sujet, lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«Avec Donald Trump, évidemment, il faut toujours en prendre et en laisser. Là, il y a des experts qui, eux, se montrent un petit peu plus sceptiques face aux résultats de cette rencontre...» 

Louis Lacroix

Autres sujets abordés

  • Sondage de popularité politique : Mark Carney et Manon Massé dominent le palmarès des personnalités les plus appréciées, tandis que Pablo Rodriguez subit une chute brutale;
  • Menace sur les caribous de Charlevoix: un projet éolien autorisé par le gouvernement Legault inquiète les experts pour la survie des 37 derniers caribous de la région;
  • Mystère à Saint-Jean-sur-Richelieu: des dizaines de corneilles mortes ont été retrouvées dans un cimetière, soulevant des craintes liées à la grippe aviaire;
  • Navire échoué à Terre-Neuve: le MSC Baltic 3, parti de Montréal, demeure coincé sur une plage après une tempête.

