Guerre en Ukraine

Deux rencontres importantes se sont déroulées au cours de la fin de semaine pour le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky: la première avec le premier ministre du Canada, Mark Carney, samedi, et la deuxième avec le président américain Donald Trump, dimanche.
Que peut-on retenir de ces deux rencontres?
Écoutez Dominique Arel, titulaire de la Chaire d’études ukrainiennes à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, en discuter lundi, au micro de Louis Lacroix.
«Ce qui reste incertain, au final, c'est la position américaine. Est-ce que les Américains, si l'impasse continue, seraient prêts à mettre davantage de pression sur la Russie? Trump avait tout de même, en novembre dernier, sanctionné les deux grandes compagnies de pétrole russes, ce que Biden n'avait pas fait. Il y a tout de même ce type de pression-là qui vient des États-Unis.»