Guerre en Ukraine

Deux rencontres importantes se sont déroulées au cours de la fin de semaine pour le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky: la première avec le premier ministre du Canada, Mark Carney, samedi, et la deuxième avec le président américain Donald Trump, dimanche.

Que peut-on retenir de ces deux rencontres?

Écoutez Dominique Arel, titulaire de la Chaire d’études ukrainiennes à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, en discuter lundi, au micro de Louis Lacroix.