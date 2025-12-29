À l'approche de 2026

Remise en forme, amélioration de sa santé financière et recherche de relations saines: voilà les principales résolutions des Québécois à l'approche du Nouvel An.
Or, sont-elles réalisables? Comment arriver à respecter nos objectifs pour l'année 2026?
Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois et sa conjointe, Karolyne Auger, répondre à ces questions au micro de Jean-Sébastien Hammal, lundi.
D'après Karolyne Auger, la méthode SMART devrait être privilégiée. Nos résolutions doivent donc être spécifiques, mesurables, appropriées, réalistes et temporelles pour pouvoir être réalisables.
«C'est beau de vouloir partir à neuf au bout de l'année parce que ça nous motive à commencer dès le début de l'année. C'est comme un nouveau départ, mais c'est pas assez. Alors trop souvent, il manque un plan, il manque une stratégie. Donc, l'objectif c'est une chose, mais comment tu vas faire pour t'y rendre? C'en est une autre.»