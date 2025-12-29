 Aller au contenu
Arts et spectacles
À l'approche de 2026

Nos résolutions pour la nouvelle année sont-elles réalistes?

par 98.5

0:00
8:31

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 décembre 2025 16:43

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Nos résolutions pour la nouvelle année sont-elles réalistes?
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Remise en forme, amélioration de sa santé financière et recherche de relations saines: voilà les principales résolutions des Québécois à l'approche du Nouvel An.

Or, sont-elles réalisables? Comment arriver à respecter nos objectifs pour l'année 2026?

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois et sa conjointe, Karolyne Auger, répondre à ces questions au micro de Jean-Sébastien Hammal, lundi.

D'après Karolyne Auger, la méthode SMART devrait être privilégiée. Nos résolutions doivent donc être spécifiques, mesurables, appropriées, réalistes et temporelles pour pouvoir être réalisables.

 «C'est beau de vouloir partir à neuf au bout de l'année parce que ça nous motive à commencer dès le début de l'année. C'est comme un nouveau départ, mais c'est pas assez. Alors trop souvent, il manque un plan, il manque une stratégie. Donc, l'objectif c'est une chose, mais comment tu vas faire pour t'y rendre? C'en est une autre.»

Karolyne Auger

