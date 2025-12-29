À l'approche de 2026

Remise en forme, amélioration de sa santé financière et recherche de relations saines: voilà les principales résolutions des Québécois à l'approche du Nouvel An.

Or, sont-elles réalisables? Comment arriver à respecter nos objectifs pour l'année 2026?

Écoutez le chroniqueur Nicolas Duvernois et sa conjointe, Karolyne Auger, répondre à ces questions au micro de Jean-Sébastien Hammal, lundi.

D'après Karolyne Auger, la méthode SMART devrait être privilégiée. Nos résolutions doivent donc être spécifiques, mesurables, appropriées, réalistes et temporelles pour pouvoir être réalisables.