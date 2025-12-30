Spectacle grandeur nature

Après Tina Turner, Céline Dion et Madonna, le personnificateur Jimmy Moore incarne Taylor Swift depuis 2023.
Il propose même une performance à l'image du spectacle de la chanteuse américaine The Eras Tour.
Écoutez le personnificateur de Taylor Swift au Québec, Jimmy Moore, mardi, au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Louis Lacroix.
«Je suis allé voir Taylor à Las Vegas en mars 2023, qui était au tout début de son Eras Tour. C'était avant que le typhon Eras Tour prenne d'assaut la planète, puis que ça devienne un phénomène culturel. J'ai été voir ça avec mon conjoint, puis après deux chansons, je me suis dit, parce que c'était complètement hystérique ce qui se passait dans le stade : "OK, il faut que je reproduise ça, peu importe ce que ça va donner, parce que c'est vraiment trop trippant".»