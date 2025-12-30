 Aller au contenu
Arts et spectacles
Spectacle grandeur nature

Jimmy Moore incarne Taylor Swift: «Il fallait que je reproduise ça»

par 98.5

0:00
10:11

Entendu dans

Lacroix le matin

le 30 décembre 2025 09:46

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Jimmy Moore incarne Taylor Swift: «Il fallait que je reproduise ça»
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Après Tina Turner, Céline Dion et Madonna, le personnificateur Jimmy Moore incarne Taylor Swift depuis 2023.

Il propose même une performance à l'image du spectacle de la chanteuse américaine The Eras Tour.

Écoutez le personnificateur de Taylor Swift au Québec, Jimmy Moore, mardi, au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Louis Lacroix.

«Je suis allé voir Taylor à Las Vegas en mars 2023, qui était au tout début de son Eras Tour. C'était avant que le typhon Eras Tour prenne d'assaut la planète, puis que ça devienne un phénomène culturel. J'ai été voir ça avec mon conjoint, puis après deux chansons, je me suis dit, parce que c'était complètement hystérique ce qui se passait dans le stade : "OK, il faut que je reproduise ça, peu importe ce que ça va donner, parce que c'est vraiment trop trippant".»

Jimmy Moore

Vous aimerez aussi

Harry Styles et Rick Astley: actualités et nostalgie musicales
Lacroix le matin
Harry Styles et Rick Astley: actualités et nostalgie musicales
0:00
6:03
Faut-il fêter le Nouvel An en musique à Montréal ou à Québec?
Lacroix le matin
Faut-il fêter le Nouvel An en musique à Montréal ou à Québec?
0:00
11:55

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
Faut-il fêter le Nouvel An en musique à Montréal ou à Québec?
Rattrapage
Deux événements possibles
Faut-il fêter le Nouvel An en musique à Montréal ou à Québec?
Les bonnes résolutions technologiques à adopter en 2026
Rattrapage
Des gadgets pour faciliter le quotidien
Les bonnes résolutions technologiques à adopter en 2026
Michael Hage: un talent brut et une maturité qui impressionnent sa mère
Rattrapage
L'espoir du CH brille au Mondial junior
Michael Hage: un talent brut et une maturité qui impressionnent sa mère
Les albums musicaux très attendus en 2026
Rattrapage
Lana Del Rey, Les Louanges...
Les albums musicaux très attendus en 2026
Bye Bye 2025: un véritable casse-tête pour l'équipe de scripteurs
Rattrapage
Démissions surprises de fin d'année
Bye Bye 2025: un véritable casse-tête pour l'équipe de scripteurs
Services animaliers: Proanima ouvre ses portes à Montréal le 1er janvier
Rattrapage
Enfin un «guichet unique»
Services animaliers: Proanima ouvre ses portes à Montréal le 1er janvier
«L'Iran s'enfonce encore plus dans son isolement» -Sami Aoun
Rattrapage
Les relations s'enveniment avec Ottawa
«L'Iran s'enfonce encore plus dans son isolement» -Sami Aoun
«11 ans plus tard, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il s'est passé»
Rattrapage
Disparition mystérieuse du vol MH370
«11 ans plus tard, on n'a pas la moindre idée de ce qu'il s'est passé»
Le froid au rendez-vous pour le passage à la nouvelle année
Rattrapage
Jusqu'à -20 la nuit
Le froid au rendez-vous pour le passage à la nouvelle année
Urgences: taux d'occupation de 144% à Montréal et 176% à Laval
Rattrapage
Engorgement
Urgences: taux d'occupation de 144% à Montréal et 176% à Laval
Bilan 2025 du crime organisé: entre traques internationales et guerres de clans
Rattrapage
Instabilité et nouveaux joueurs
Bilan 2025 du crime organisé: entre traques internationales et guerres de clans
Bientôt la fin pour les chaînes MTV
Rattrapage
Après 43 ans
Bientôt la fin pour les chaînes MTV
Le patron du futur est-il une intelligence artificielle?
Rattrapage
Un modèle déjà adopté par des entreprises
Le patron du futur est-il une intelligence artificielle?
Avortement: «Le ministre Jolin-Barrette fait l'unanimité contre lui»
Rattrapage
L'article 29 pose problème, selon plusieurs
Avortement: «Le ministre Jolin-Barrette fait l'unanimité contre lui»