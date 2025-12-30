Spectacle grandeur nature

Après Tina Turner, Céline Dion et Madonna, le personnificateur Jimmy Moore incarne Taylor Swift depuis 2023.

Il propose même une performance à l'image du spectacle de la chanteuse américaine The Eras Tour.

Écoutez le personnificateur de Taylor Swift au Québec, Jimmy Moore, mardi, au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Louis Lacroix.