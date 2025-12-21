Cas de l’ex-pilote Normand Dubé

L’ex-pilote Normand Dubé, condamné à 16 ans derrière les barreaux pour avoir saboté des lignes à haute tension d’Hydro-Québec et incendié des résidences de personnes aux idées contraires à lui, peine à obtenir sa libération conditionnelle.
«Il ne sortira pas avant un grand bout de temps avec une attitude de la sorte. Même son équipe proche, qui normalement devrait l'accompagner, dit que non, il n’est pas prêt. Ça peut même être un danger pour le public.»