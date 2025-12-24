Utilisation de l'IA pour se défendre en Cour

L'utilisation croissante de l'intelligence artificielle (IA) dans les cours de justice québécoises entraîne une multiplication de décisions judiciaires.

Les tribunaux du Québec n'hésitent plus à sanctionner sévèrement les citoyens qui font un usage inapproprié ou erroné de l'IA, marquant une position ferme après une première réprimande en la matière.

Écoutez Me Gaspard Petit, avocat spécialisé en propriété intellectuelle au cabinet Lavery à Montréal, aborder le sujet, mercredi, au micro de Louis Lacroix.