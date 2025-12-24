 Aller au contenu
Mythes historiques entourant la naissance de Jésus

Les origines de Noël: entre traditions religieuses et réalités archéologiques

par 98.5

0:00
16:13

Entendu dans

L'effet Lavallée

le 24 décembre 2025 12:16

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Christian Page
Christian Page
Christian Page / Cogeco Média

Christian Page déconstruit les mythes historiques entourant la naissance de Jésus explique que la date du 25 décembre a été choisie au VIe siècle pour assimiler les fêtes païennes du solstice d'hiver au christianisme.

Selon le journaliste, chroniqueur et spécialiste des phénomènes paranormaux, Jésus serait plutôt né en été, probablement en juillet, durant un recensement romain.

Il souligne que les Évangiles ne sont pas des documents historiques, mais des textes de foi dont la trame a été arrangée pour répondre aux prophéties, comme le lieu de naissance à Bethléem.

Malgré ces nuances, l'existence historique d'un personnage nommé Jésus fait consensus chez la quasi-totalité des experts.

Écoutez le chroniqueur du paranormal Christian Page explorer les racines de la fête de Noël, mercredi, au micro de Marie-Claude Lavallée. 

