Vente d'alcool américain

La Société des alcools du Québec (SAQ) a annoncé qu’elle vendra à nouveau des produits américains dans ses succursales et que les profits serviront à soutenir les banques alimentaires.

La société d’État estime que la vente de ces produits rapportera 9 millions $.

Cette mesure a été accueillie favorablement par Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec. Ce dernier précise qu’un million de Québécois fréquentent les banques alimentaires chaque mois.

Écoutez à ce sujet Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, à La commission.