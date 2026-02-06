Vente d'alcool américain

La Société des alcools du Québec (SAQ) a annoncé qu’elle vendra à nouveau des produits américains dans ses succursales et que les profits serviront à soutenir les banques alimentaires.
La société d’État estime que la vente de ces produits rapportera 9 millions $.
Cette mesure a été accueillie favorablement par Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec. Ce dernier précise qu’un million de Québécois fréquentent les banques alimentaires chaque mois.
Écoutez à ce sujet Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, à La commission.
«À l'heure actuelle, la demande a pratiquement doublé en cinq ans, mais le financement, lui, n'a pas suivi cette courbe. La pression est donc très, très forte. C'est une nouvelle qui est vraiment la bienvenue.»