Économie
Vente d'alcool américain

«C'est une nouvelle qui est vraiment la bienvenue»: les banques alimentaires saluent l'initiative de la SAQ

par 98.5

0:00
6:38

Entendu dans

La commission

le 6 février 2026 12:54

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«C'est une nouvelle qui est vraiment la bienvenue»: les banques alimentaires saluent l'initiative de la SAQ
Des bouteilles de whiskey américain sont aperçues sur les tablettes d'une succursale de la SAQ, à Montréal, le mardi 4 mars 2025. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

La Société des alcools du Québec (SAQ) a annoncé qu’elle vendra à nouveau des produits américains dans ses succursales et que les profits serviront à soutenir les banques alimentaires.

La société d’État estime que la vente de ces produits rapportera 9 millions $.

Cette mesure a été accueillie favorablement par Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec. Ce dernier précise qu’un million de Québécois fréquentent les banques alimentaires chaque mois.

Écoutez à ce sujet Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec, à La commission.

«À l'heure actuelle, la demande a pratiquement doublé en cinq ans, mais le financement, lui, n'a pas suivi cette courbe. La pression est donc très, très forte. C'est une nouvelle qui est vraiment la bienvenue.»

Martin Munger

