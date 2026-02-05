 Aller au contenu
Politique provinciale
La CAQ se déchire

Le 3e lien: le symbole de «l'autodestruction caquiste»

Le 3e lien: le symbole de «l'autodestruction caquiste»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Autrefois unis, les membres de la CAQ se déchirent désormais sur la question du troisième lien à Québec.

Le dossier, marqué par de nombreux reculs et retours, est devenu le moteur d'une véritable «guerre de clans» au sein du parti, opposant notamment le ministre Bernard Drainville et sa collègue Christine Fréchette.

Alors que Drainville défend le projet «coûte que coûte», Fréchette semble hésitante, affirmant vouloir consulter les militants avant de trancher.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour Trudeau, cette indécision nuit gravement à la crédibilité du gouvernement, d'autant plus que le tracé actuel ne fait l'unanimité ni à Lévis ni à Québec.

«On l'a enlevé, on l'a ramené, là on l'enlève-tu, on fait... on a l'air fou. Et c'est vrai qu'ils ont l'air carrément fou.»

Jonathan Trudeau

Autres sujets traités :

  • Réforme de la santé: le remplacement de la Loi 2 est perçu comme un désaveu total pour Christian Dubé;
  • Chaises musicales au Salon bleu: Un nouveau réaménagement a été nécessaire;
  • Avenir de François Legault: des doutes sur la fin de mandat du premier ministre.

