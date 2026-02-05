La CAQ se déchire

Autrefois unis, les membres de la CAQ se déchirent désormais sur la question du troisième lien à Québec.

Le dossier, marqué par de nombreux reculs et retours, est devenu le moteur d'une véritable «guerre de clans» au sein du parti, opposant notamment le ministre Bernard Drainville et sa collègue Christine Fréchette.

Alors que Drainville défend le projet «coûte que coûte», Fréchette semble hésitante, affirmant vouloir consulter les militants avant de trancher.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Pour Trudeau, cette indécision nuit gravement à la crédibilité du gouvernement, d'autant plus que le tracé actuel ne fait l'unanimité ni à Lévis ni à Québec.