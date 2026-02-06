Lagacé le matin

 Aller au contenu
Un groupe de citoyens ontariens demande à ne plus percevoir sa pension de retraite fédérale. Ces citoyens, qui gagnent environ 100 000 $ par année, estiment que le gouvernement devrait plutôt utiliser cet argent pour financer des projets destinés aux prochaines générations.

Si vous en aviez les moyens financiers, seriez-vous prêt à renoncer à votre pension fédérale pour aider les générations futures ?

Écoutez Luc Ferrandez présenter des solutions citoyennes aux problèmes de société, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

