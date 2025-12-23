Noël à l'hôpital

Ancienne patiente du CHU Sainte-Justine, Marie-Fée Pellerin y travaille aujourd'hui comme infirmière, transformant ses épreuves d'enfance en une véritable vocation.

Elle témoigne de la maturité précoce des enfants confrontés à la maladie et de l'importance de la présence humaine pour adoucir leur quotidien.

En travaillant les 24 et 25 décembre, elle s'efforce, avec ses collègues, de recréer une ambiance familiale pour les patients grâce à des décorations et des attentions spéciales.

Son témoignage souligne également le succès du Grand sapin de Sainte-Justine, ayant récolté 3,2 millions de dollars en 2025.

Écoutez Marie-Fée Pellerin, infirmière à Sainte-Justine, partager son expérience, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.