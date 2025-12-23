 Aller au contenu
Société
Noël à l'hôpital

De patiente à infirmière: le dévouement des soignants pour les enfants malades

Le Québec maintenant

le 23 décembre 2025 15:51

Jean-Sébastien Hammal
De patiente à infirmière: le dévouement des soignants pour les enfants malades
Sainte-Justine: quand la «deuxième maison» devient un lieu de vocation / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Ancienne patiente du CHU Sainte-Justine, Marie-Fée Pellerin y travaille aujourd'hui comme infirmière, transformant ses épreuves d'enfance en une véritable vocation.

Elle témoigne de la maturité précoce des enfants confrontés à la maladie et de l'importance de la présence humaine pour adoucir leur quotidien.

En travaillant les 24 et 25 décembre, elle s'efforce, avec ses collègues, de recréer une ambiance familiale pour les patients grâce à des décorations et des attentions spéciales.

Son témoignage souligne également le succès du Grand sapin de Sainte-Justine, ayant récolté 3,2 millions de dollars en 2025.

Écoutez Marie-Fée Pellerin, infirmière à Sainte-Justine, partager son expérience, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal. 

«Il n'y a pas de bons mots. C'est vraiment d'écouter ces personnes-là puis d'essayer de les accompagner du mieux qu'on peut en tant que professionnels.»

Marie-Fée Pellerin

