Augmentations reversées à des organismes

À la suite des augmentations de salaire de 30% votées pour les députés de l'Assemblée nationale en 2023, les élus de Québec solidaire ont tenu leur promesse en reversant le montant de cette hausse à différentes causes.

Au total, 434 507 dollars ont été remis à des organismes et des initiatives locales, à la discrétion des députés.

Cette initiative a d'ailleurs été reprise par les députés du Parti québécois qui auraient reversé près de 150 000 dollars.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal revenir sur ce choix fait par le parti, mardi, à l'émission Lacroix le matin.