Politique provinciale
Augmentations reversées à des organismes

«C'est indécent qu'on se vote des augmentations avec l'argent des Québécois»

par 98.5

0:00
8:25

Entendu dans

Lacroix le matin

le 23 décembre 2025 08:14

Avec

Louis Lacroix
La co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

À la suite des augmentations de salaire de 30% votées pour les députés de l'Assemblée nationale en 2023, les élus de Québec solidaire ont tenu leur promesse en reversant le montant de cette hausse à différentes causes.

Au total, 434 507 dollars ont été remis à des organismes et des initiatives locales, à la discrétion des députés.

Cette initiative a d'ailleurs été reprise par les députés du Parti québécois qui auraient reversé près de 150 000 dollars.

Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal revenir sur ce choix fait par le parti, mardi, à l'émission Lacroix le matin.

«On a refusé cette augmentation parce que ce n'est pas normal que nous-mêmes, on se vote nous-mêmes nos augmentations pendant que les gens souffrent de l'augmentation du coût de la vie, l'explosion des loyers. [...] C'est vraiment indécent, même vulgaire, que nous-mêmes on se vote des augmentations de salaire avec l'argent des Québécois.»

Ruba Ghazal

Autres sujets abordés: 

  • L'impact du départ de Vincent Marissal sur le caucus solidaire; 
  • Le parti se prépare au départ de Gabriel Nadeau-Dubois.

