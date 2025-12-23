Augmentations reversées à des organismes

À la suite des augmentations de salaire de 30% votées pour les députés de l'Assemblée nationale en 2023, les élus de Québec solidaire ont tenu leur promesse en reversant le montant de cette hausse à différentes causes.
Au total, 434 507 dollars ont été remis à des organismes et des initiatives locales, à la discrétion des députés.
Cette initiative a d'ailleurs été reprise par les députés du Parti québécois qui auraient reversé près de 150 000 dollars.
Écoutez la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal revenir sur ce choix fait par le parti, mardi, à l'émission Lacroix le matin.
«On a refusé cette augmentation parce que ce n'est pas normal que nous-mêmes, on se vote nous-mêmes nos augmentations pendant que les gens souffrent de l'augmentation du coût de la vie, l'explosion des loyers. [...] C'est vraiment indécent, même vulgaire, que nous-mêmes on se vote des augmentations de salaire avec l'argent des Québécois.»
Autres sujets abordés:
- L'impact du départ de Vincent Marissal sur le caucus solidaire;
- Le parti se prépare au départ de Gabriel Nadeau-Dubois.