Course à la chefferie du PLQ

On connaît les modalités pour la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. C'est le 14 mars que l'identité de la personne qui succédera à Pablo Rodriguez sera connue.

Écoutez à ce sujet André Pratte, ancien président de la commission politique du PLQ, au micro de Jean-Sébastien Hammel.

Le plafond de dépenses est fixé à 120 000 $ et un don maximum de 500 $ selon la Loi électorale du Québec.

L'ancien président admet que le parti fait face à deux défis de taille.

«On a très peu de temps avant la prochaine campagne électorale. Donc, déjà, tout faire ça, tout préparer, ce sera un défi, mais je dirais qu'il y a deux défis principaux. Le premier, vous venez de le nommer, le parti a été impliqué dans des controverses, toutes sortes d'allégations. Il y aura des enquêtes, on verra ce que ça donne, mais c'est sûr que la perception est mauvaise. Et donc, il faut réussir à contrer cette perception là et convaincre les gens de la réalité», dit-il.