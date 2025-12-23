 Aller au contenu
Politique provinciale
Course à la chefferie du PLQ

«Le principal défi, c'est d'unir le parti» -André Pratte

par 98.5

0:00
8:03

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 décembre 2025 16:25

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«Le principal défi, c'est d'unir le parti» -André Pratte
Charles Milliard, Pablo Rodriguez et Karl Blackburn lors de la course à la chefferie du PLQ au mois de mai. / PC/Christopher Katsarov

On connaît les modalités pour la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. C'est le 14 mars que l'identité de la personne qui  succédera à Pablo Rodriguez sera connue.

Écoutez à ce sujet André Pratte, ancien président de la commission politique du PLQ, au micro de Jean-Sébastien Hammel.

Le plafond de dépenses est fixé à 120 000 $ et un don maximum de 500 $ selon la Loi électorale du Québec.

L'ancien président admet que le parti fait face à deux défis de taille.

«On a très peu de temps avant la prochaine campagne électorale. Donc, déjà, tout faire ça, tout préparer, ce sera un défi, mais je dirais qu'il y a deux défis principaux. Le premier, vous venez de le nommer, le parti a été impliqué dans des controverses, toutes sortes d'allégations. Il y aura des enquêtes, on verra ce que ça donne, mais c'est sûr que la perception est mauvaise. Et donc, il faut réussir à contrer cette perception là et convaincre les gens de la réalité», dit-il.

«L'autre principal défi, c'est d'unir le parti. Il y a une course au leadership il n'y a pas longtemps, il y a encore certaines séquelles de cette course-là. Le chef Pablo Rodriguez, le chef élu, a dû quitter sous la pression de ces controverses. Et il y a des gens de l'équipe de Pablo qui sont très déçus. Donc, le prochain chef ou la prochaine chef va devoir rassembler rapidement le parti pour qu'on soit en mesure de présenter une une option crédible aux élections d'octobre 2026.»

André Pratte

Vous aimerez aussi

«L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chèques en blanc»
Le midi
«L'objectif, ce n'est pas d'avoir des chèques en blanc»
0:00
8:42
«C'est indécent qu'on se vote des augmentations avec l'argent des Québécois»
Lacroix le matin
«C'est indécent qu'on se vote des augmentations avec l'argent des Québécois»
0:00
8:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Immunothérapie: une approche en développement pour traiter le cancer
Rattrapage
Nouvelle piste prometteuse
Immunothérapie: une approche en développement pour traiter le cancer
De patiente à infirmière: le dévouement des soignants pour les enfants malades
Rattrapage
Noël à l'hôpital
De patiente à infirmière: le dévouement des soignants pour les enfants malades
Balado Bon Papa: un projet père et fils pour parler de sensibilité masculine
Rattrapage
À écouter
Balado Bon Papa: un projet père et fils pour parler de sensibilité masculine
L'impact des changements économiques sur le magasinage du temps des Fêtes
Rattrapage
Économie
L'impact des changements économiques sur le magasinage du temps des Fêtes
Des fissures au sein du mouvement MAGA
Rattrapage
Divulgation des dossiers Epstein
Des fissures au sein du mouvement MAGA
«Mark Wiseman parle le langage des affaires que comprend le président Trump»
Rattrapage
Nouvel ambassadeur aux États-Unis
«Mark Wiseman parle le langage des affaires que comprend le président Trump»
«Charles Milliard est vraiment en selle» -Christine St-Pierre
Rattrapage
Désistement de Karl Blackburn
«Charles Milliard est vraiment en selle» -Christine St-Pierre
La Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne de Noël
Rattrapage
Des dons pour une bonne cause
La Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne de Noël
Stéphane Gendron ne croit plus aux excuses de Sona Lakhoyan Olivier
Rattrapage
Controverse libérale
Stéphane Gendron ne croit plus aux excuses de Sona Lakhoyan Olivier
Virus hivernaux: pas besoin d’aller à l’urgence sans symptômes sévères
Rattrapage
Services saturés
Virus hivernaux: pas besoin d’aller à l’urgence sans symptômes sévères
Aide internationale: Québec renonce à une partie des subventions
Rattrapage
Organismes privés de ressources
Aide internationale: Québec renonce à une partie des subventions
L’investisseur qui a délaissé le «flip» pour le logement abordable
Rattrapage
Vaincre la précarité résidentielle au Québec
L’investisseur qui a délaissé le «flip» pour le logement abordable
À la découverte du musée Rodrigue avec le commandant Piché
Rattrapage
Attraction à Saint-Sauveur
À la découverte du musée Rodrigue avec le commandant Piché
Postes Canada: une entente inespérée pour sauver les emplois
Rattrapage
Les dessous du règlement
Postes Canada: une entente inespérée pour sauver les emplois