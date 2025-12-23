Course à la chefferie du PLQ

On connaît les modalités pour la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. C'est le 14 mars que l'identité de la personne qui succédera à Pablo Rodriguez sera connue.
Écoutez à ce sujet André Pratte, ancien président de la commission politique du PLQ, au micro de Jean-Sébastien Hammel.
Le plafond de dépenses est fixé à 120 000 $ et un don maximum de 500 $ selon la Loi électorale du Québec.
L'ancien président admet que le parti fait face à deux défis de taille.
«On a très peu de temps avant la prochaine campagne électorale. Donc, déjà, tout faire ça, tout préparer, ce sera un défi, mais je dirais qu'il y a deux défis principaux. Le premier, vous venez de le nommer, le parti a été impliqué dans des controverses, toutes sortes d'allégations. Il y aura des enquêtes, on verra ce que ça donne, mais c'est sûr que la perception est mauvaise. Et donc, il faut réussir à contrer cette perception là et convaincre les gens de la réalité», dit-il.
«L'autre principal défi, c'est d'unir le parti. Il y a une course au leadership il n'y a pas longtemps, il y a encore certaines séquelles de cette course-là. Le chef Pablo Rodriguez, le chef élu, a dû quitter sous la pression de ces controverses. Et il y a des gens de l'équipe de Pablo qui sont très déçus. Donc, le prochain chef ou la prochaine chef va devoir rassembler rapidement le parti pour qu'on soit en mesure de présenter une une option crédible aux élections d'octobre 2026.»