Nouvel ambassadeur aux États-Unis

Mark Carney a nommé Mark Wiseman, un ami proche et de confiance, au poste d’ambassadeur du Canada aux États-Unis.

Un rôle qui sera crucial dans les prochaines négociations diplomatiques et commerciales avec les États-Unis, alors que les menaces tarifaires planent toujours.

