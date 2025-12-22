 Aller au contenu
Politique fédérale
Nouvel ambassadeur aux États-Unis

«Mark Wiseman parle le langage des affaires que comprend le président Trump»

le 22 décembre 2025

«Mark Wiseman parle le langage des affaires que comprend le président Trump»
Catherine Lévesque / Cogeco Média

Mark Carney a nommé Mark Wiseman, un ami proche et de confiance, au poste d’ambassadeur du Canada aux États-Unis.

Un rôle qui sera crucial dans les prochaines négociations diplomatiques et commerciales avec les États-Unis, alors que les menaces tarifaires planent toujours.

Écoutez la chronique de Catherine Lévesque, correspondante parlementaire pour le National Post à Ottawa, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.

«Je pense que la raison pour laquelle il l’a choisi, lui, c’est parce que c’est quelqu’un qui va pouvoir parler le langage des affaires que comprend le président Trump. Donc, je pense que l’espoir, c’est qu’il fasse peut-être bouger les choses alors qu’on s’apprête à cette révision de l’accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique.»

Catherine Lévesque

