Le Parti libéral du Canada veut se dissocier du Parti libéral du Québec, en raison de scandales de corruption et de financement politique.
Écoutez à ce sujet Catherine Lévesque, correspondante parlementaire à Ottawa pour le National Post, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- Pourquoi le Parti libéral du Canada semble-t-il prendre ses distances du PLQ?
- Le Globe and Mail a dressé une liste de tous les voyages - au pays et à l’international - entrepris par Mark Carney depuis son arrivée en poste comme premier ministre. Et il y a des variantes avec Justin Trudeau;
- Comme de nombreux papas, Pierre Poilievre achète des cadeaux pour sa femme à la dernière minute... alors que Mark Carney partage une photo de son chat Nico qui "aide" avec les décorations de Noël.