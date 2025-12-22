Des dons pour une bonne cause

À l’occasion des Fêtes de fin d’année, la Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne de Noël pour récolter des dons.
Les fonds amassés permettront d’offrir des ressources (bourses d’études, tutorat, logement) pour que les jeunes adultes qui quittent la DPJ ne tombent pas dans l’itinérance.
Présentement, un jeune adulte sur trois qui quitte les centres de la DPJ est à risque de se retrouver à la rue.
Écoutez Fabienne Audette, présidente-directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ, lundi, à l'émission Le Québec maintenant.
«Ils ont besoin de se sentir importants. Ils ont besoin de se sentir choisis. Ils ont besoin qu’on croie en eux. Et donc, nous, c’est ce qu’on fait. On les choisit, on leur accorde des soutiens financiers, ils ont envie de faire une activité sportive, on les soutient. Ils ont besoin d’avoir du tutorat scolaire pour continuer l’école, pour maintenir leurs résultats, on est là pour eux.»