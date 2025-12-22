Des dons pour une bonne cause

À l’occasion des Fêtes de fin d’année, la Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne de Noël pour récolter des dons.

Les fonds amassés permettront d’offrir des ressources (bourses d’études, tutorat, logement) pour que les jeunes adultes qui quittent la DPJ ne tombent pas dans l’itinérance.

Présentement, un jeune adulte sur trois qui quitte les centres de la DPJ est à risque de se retrouver à la rue.

Écoutez Fabienne Audette, présidente-directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ, lundi, à l'émission Le Québec maintenant.