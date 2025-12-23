 Aller au contenu
Arts et spectacles
Balado Bon Papa: un projet père et fils pour parler de sensibilité masculine

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 décembre 2025 15:39

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Caroline Legault
Caroline Legault

et autres

Balado Bon Papa: un projet père et fils pour parler de sensibilité masculine
Tobie Bureau-Huot / Cogeco Média

Un nouveau balado qui interpelle les papas de ce monde: c'est l'idée que Tobie Bureau-Huot a transformé en projet père et fils en y impliquant son paternel.

Avec cette plateforme, il souhaite promouvoir des discussions importantes sur la sensibilité et la vulnérabilité masculine à travers un échange intergénérationnel.

L'animateur fait notamment état de l'abondance de balados féminins de qualité, indiquant que les hommes ont plus de difficulté à s'asseoir pour parler d'eux-mêmes et s'ouvrir.

Écoutez Tobie Bureau-Huot, animateur et idéateur du balado Bon Papa, et la chroniqueuse culturelle Caroline Legault discuter de ce nouveau projet, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

