Un nouveau balado qui interpelle les papas de ce monde: c'est l'idée que Tobie Bureau-Huot a transformé en projet père et fils en y impliquant son paternel.

Avec cette plateforme, il souhaite promouvoir des discussions importantes sur la sensibilité et la vulnérabilité masculine à travers un échange intergénérationnel.

L'animateur fait notamment état de l'abondance de balados féminins de qualité, indiquant que les hommes ont plus de difficulté à s'asseoir pour parler d'eux-mêmes et s'ouvrir.

Écoutez Tobie Bureau-Huot, animateur et idéateur du balado Bon Papa, et la chroniqueuse culturelle Caroline Legault discuter de ce nouveau projet, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.