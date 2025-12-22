Controverse libérale

La députée libérale de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, est au cœur d'une controverse. Elle est visée par une enquête de la Commissaire à l’éthique pour des allégations de pratiques interdites lors de la course à l'investiture de 2022, incluant l'achat de cartes de membres par un bénévole avec une carte de crédit et l'offre de nourriture aux électeurs.

Stéphane Gendron aborde cette enquête, étant lui-même membre du Parti libéral. Il se dit outré par la défense de la députée et déplore l'état actuel de sa formation politique.

Il conclut que ces scandales alimentent un cynisme généralisé, nuisible au débat démocratique au Québec.

Écoutez la chronique de Stéphane Gendron, lundi, au Québec maintenant avec Jean-Sébastien Hammal.