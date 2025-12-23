 Aller au contenu
Les trucs et astuces pour profiter du temps des Fêtes

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 décembre 2025 16:53

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal / Cogeco Média

Quels sont les trucs et astuces pour profiter du temps des Fêtes tout en gardant nos objectifs santé et bien-être en tête?

Écoutez à ce sujet Sébastien Cossette - connu sous le nom du résilient gentleman -, coach-expert et naturopathe, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

On souligne l'importance de la modération avec la nourriture, l'alcool et le sommeil, notamment entre le Jour de l'An et Noël.

Sébastien Cossette recommande de bien s'alimenter avant les repas festifs, d'éviter d'arriver affamé, et critique le concept de "cheat day" au profit d'un repas permissif.

L'accent est mis sur la conscience des choix, l'équilibre annuel, et l'absence de culpabilisation.

