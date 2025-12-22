Divulgation des dossiers Epstein

L'administration Trump devait remettre, vendredi au plus tard, tous les documents traitant de l'affaire Jeffrey Epstein.
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette affaire au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- La pression de la base MAGA et des élus pour la publication de documents par le département de la Justice;
- Les frustrations internes au Parti républicain, notamment avec Marjorie Taylor Greene;
- La controverse autour de la censure à CBS concernant un reportage de l'émission 60 Minutes sur l’expulsion de Vénézuéliens vers une prison au Salvador;
- Les enjeux de liberté d’expression liés à Paramount et Warner Brothers.