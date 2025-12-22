 Aller au contenu
Politique internationale
Divulgation des dossiers Epstein

Des fissures au sein du mouvement MAGA

par 98.5

0:00
8:15

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 décembre 2025 17:48

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Des fissures au sein du mouvement MAGA
Valérie Beaudoin / Cogeco Média

L'administration Trump devait remettre, vendredi au plus tard, tous les documents traitant de l'affaire Jeffrey Epstein.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette affaire au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Les sujets discutés

  • La pression de la base MAGA et des élus pour la publication de documents par le département de la Justice;
  • Les frustrations internes au Parti républicain, notamment avec Marjorie Taylor Greene;
  • La controverse autour de la censure à CBS concernant un reportage de l'émission 60 Minutes sur l’expulsion de Vénézuéliens vers une prison au Salvador;
  • Les enjeux de liberté d’expression liés à Paramount et Warner Brothers.

Vous aimerez aussi

Donald Trump: l'homme fort, les décrets et le Venezuela
La commission
Donald Trump: l'homme fort, les décrets et le Venezuela
0:00
17:23
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
Le midi
L'affaire Epstein: «Un peu comme un zombie, quelque chose qui meurt jamais»
0:00
13:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L'impact des changements économiques sur le magasinage du temps des Fêtes
Rattrapage
Économie
L'impact des changements économiques sur le magasinage du temps des Fêtes
«Mark Wiseman parle le langage des affaires que comprend le président Trump»
Rattrapage
Nouvel ambassadeur aux États-Unis
«Mark Wiseman parle le langage des affaires que comprend le président Trump»
«Charles Milliard est vraiment en selle» -Christine St-Pierre
Rattrapage
Désistement de Karl Blackburn
«Charles Milliard est vraiment en selle» -Christine St-Pierre
La Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne de Noël
Rattrapage
Des dons pour une bonne cause
La Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne de Noël
Stéphane Gendron ne croit plus aux excuses de Sona Lakhoyan Olivier
Rattrapage
Controverse libérale
Stéphane Gendron ne croit plus aux excuses de Sona Lakhoyan Olivier
Virus hivernaux: pas besoin d’aller à l’urgence sans symptômes sévères
Rattrapage
Services saturés
Virus hivernaux: pas besoin d’aller à l’urgence sans symptômes sévères
Aide internationale: Québec renonce à une partie des subventions
Rattrapage
Organismes privés de ressources
Aide internationale: Québec renonce à une partie des subventions
L’investisseur qui a délaissé le «flip» pour le logement abordable
Rattrapage
Vaincre la précarité résidentielle au Québec
L’investisseur qui a délaissé le «flip» pour le logement abordable
À la découverte du musée Rodrigue avec le commandant Piché
Rattrapage
Attraction à Saint-Sauveur
À la découverte du musée Rodrigue avec le commandant Piché
Postes Canada: une entente inespérée pour sauver les emplois
Rattrapage
Les dessous du règlement
Postes Canada: une entente inespérée pour sauver les emplois
Huer ou applaudir? Le dilemme des fans des Canadiens de Montréal
Rattrapage
Le pouls des partisans et bilan sportif
Huer ou applaudir? Le dilemme des fans des Canadiens de Montréal
Célébrer l'engagement, les succès culturels et sportifs québécois
Rattrapage
Bilan 2025
Célébrer l'engagement, les succès culturels et sportifs québécois
2025: Une année chargée en rebondissements politiques
Rattrapage
Rétrospective
2025: Une année chargée en rebondissements politiques
Le retour de Mike Matheson et les enjeux des Canadiens
Rattrapage
Autre fin de semaine chargée à venir pour le CH
Le retour de Mike Matheson et les enjeux des Canadiens