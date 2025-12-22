Services saturés

 Aller au contenu
Virus hivernaux: pas besoin d’aller à l’urgence sans symptômes sévères

Le Québec maintenant

le 22 décembre 2025 16:23

Jean-Sébastien Hammal
Virus hivernaux: pas besoin d’aller à l’urgence sans symptômes sévères
Les virus hivernaux causent une hausse significative des visites à l’hôpital, si bien que, dans toutes les régions du Québec ou presque, les urgences fonctionnent au-delà de leurs capacités. / Adobe Stock

Les virus hivernaux causent une hausse significative des visites à l’hôpital, si bien que, dans toutes les régions du Québec ou presque, les urgences fonctionnent au-delà de leurs capacités.

Pourtant, il n’est pas nécessaire de se rendre à l’hôpital pour un rhume ou la grippe, puisque les médecins ne peuvent rien prescrire de plus que des remèdes disponibles en pharmacie pour combattre ces virus.

Par contre, il est important de faire le déplacement à l’urgence si vous observez des complications comme de la détresse respiratoire, de la fièvre persistante après plusieurs jours ou encore de la déshydratation.

Écoutez le docteur Benoît Heppell, médecin de famille en Estrie, revenir sur les bons gestes à adopter pour combattre les virus hivernaux, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

