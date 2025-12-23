 Aller au contenu
Société
Nouvelle piste prometteuse

Immunothérapie: une approche en développement pour traiter le cancer

par 98.5

0:00
7:14

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 décembre 2025 16:33

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Martin Carli
Martin Carli
Immunothérapie: une approche en développement pour traiter le cancer
Martin Carli / Cogeco Média

L'immunothérapie, une nouvelle approche pour traiter les différents types de cancer, est actuellement en développement au sein de la Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Écoutez le vulgarisateur scientifique Martin Carli parler des avancées sur le traitement du cancer, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

«Est-ce qu'on est capable de montrer au système immunitaire d'un patient à reconnaître les cellules de tumeurs pour que ça soit son système immunitaire qui les prenne en chasse, puis qui les attaque et les détruise? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire et on essaie de faire ça notamment avec des anticorps qu'on appelle monoclonaux. Donc, essentiellement, ce sont des anticorps qui viennent dire au système immunitaire: voici à quoi ressemble une cellule de tumeur, est-ce que tu peux te mettre en branle et aller les attaquer?»

Martin Carli

