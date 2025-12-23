Chanson à répondre virale

José Gaudet a fait fureur sur le web dans les dernières semaines avec sa chanson à répondre Le curé à la moutarde. Pourtant, l'humoriste et animateur radio n'aime pas particulièrement les rigodons...

Écoutez l'humoriste José Gaudet parler de la chanson qu'il a créée avec la chroniqueuse culturelle Caroline Legault et Jean-Sébastien Hammal.