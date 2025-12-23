Chanson à répondre virale

José Gaudet a fait fureur sur le web dans les dernières semaines avec sa chanson à répondre Le curé à la moutarde. Pourtant, l'humoriste et animateur radio n'aime pas particulièrement les rigodons...
Écoutez l'humoriste José Gaudet parler de la chanson qu'il a créée avec la chroniqueuse culturelle Caroline Legault et Jean-Sébastien Hammal.
«J'avais inventé une toune dans le show, pis ça riait tellement que cet automne, tu sais, je m'enlignais peut-être pour faire une pub de Noël et je me suis dit que je devrais faire un rigodon vu que j'haïs ça. L'idée a germé un peu comme ça. Puis finalement on est rendus, on est sur YouTube, sur Spotify et sur les réseaux sociaux. J'ai comme 400 000 vues [...] C'est très québécois, dans le temps des fêtes, d'avoir ce genre de chanson là.»
Autre sujet abordé
- Bilan de la tourné 2025 du spectacle Y'était temps!