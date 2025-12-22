Nous sommes dans le dernier droit pour le magasinage du temps des Fêtes. Jusqu'à quel point l'impact des changements économiques de 2024 à 2025 a eu un effet sur le magasinage du temps des Fêtes?
Écoutez à ce sujet Philippe Goulet-Coulombe, professeur à l'UQAM, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- Un environnement économique incertain;
- Une économie liée à l’arrivée d’un nouveau président;
- La hausse des tarifs et la confiance des consommateurs;
- La baisse des taux d’intérêt, la fin du congé de TPS fédérale et l’indexation des paliers d’imposition par le gouvernement québécois.