Désistement de Karl Blackburn

On a appris vendredi que Karl Blackburn ne sera pas de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.
Qui sont les candidats pour succéder à Pablo Rodriguez?
Écoutez Christine St-Pierre commenter la situation au Parti libéral du Québec, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.
Les sujets discutés
- La directrice générale du parti est sur son départ;
- Des réactions provinciales relativement à la nomination du nouvel ambassadeur du Canada à Washington, Mark Wiseman;
- Mark Carney nommé personalité de l’année;
- Compressions majeures de Québec dans l’aide internationale, le milieu se mobilise.