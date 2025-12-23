Maintenant que les modalités de la prochaine course à la chefferie du Parti libéral du Québec sont connues, il reste à savoir si les libéraux couronneront le prochain chef ou si des candidatures surprises s'ajouteront à la course.
Si personne n'a confirmé ses intentions pour l'instant, la candidature de Charles Milliard, qui avait terminé deuxième derrière Pablo Rodriguez en juin dernier, devrait être confirmée sous peu.
Écoutez l'analyse politique Christine St-Pierre discuter des modalités de la prochaine course à la chefferie du PLQ au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«La fin des mises en candidature sera le 13 février, donc s'il n'y a qu'une seule personne qui lève la main. Bien là, on aura un couronnement. Alors, pour la Saint-Valentin, on pourrait peut-être avoir un nouveau chef au Parti libéral du Québec, mais s'il y a d'autres candidatures, là, il y aura évidemment une véritable course et la personne sera connue le 14 mars prochain en congrès.»
