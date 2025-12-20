Action collective autorisée

Les Québécois qui possèdent certains modèles de cuisinières Samsung peuvent en réclamer le remboursement total, en plus de 1000$ par appareil, pour dommages punitifs.

C'est ce qu'a permis une action collective officiellement autorisée contre ces appareils qui, depuis 2013, auraient provoqué des feux résidentiels.

