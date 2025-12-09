Une étude de l'Université de Montréal révèle une hausse de la jalousie causée par les réseaux sociaux, pouvant engendrer des conflits jusqu'à la violence conjugale.

François Charron, chroniqueur à la vie numérique, explique que les plateformes, par leurs algorithmes, exposent involontairement des interactions anodines (comme des likes ou des conversations), qui fragilisent la confiance et invitent à l'espionnage.

L'intrusion dans le «jardin secret» de l'autre (consultation de l'historique ou du téléphone) est vécue comme un contrôle excessif.

Des auditeurs ont témoigné que ces pratiques transforment de simples doutes en conflits majeurs, soulignant qu'il faut activement résister à la tentation d'enquêter sur la vie numérique du partenaire.

