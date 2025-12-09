 Aller au contenu
Épier son partenaire en ligne: quand la curiosité mène au doute dans le couple

par 98.5

Radio textos

le 9 décembre 2025 11:43

Avec

François Charron
Marie-Eve Tremblay
Épier son partenaire en ligne: quand la curiosité mène au doute dans le couple
La vie numérique avec François Charron / Cogeco Média

Une étude de l'Université de Montréal révèle une hausse de la jalousie causée par les réseaux sociaux, pouvant engendrer des conflits jusqu'à la violence conjugale.

François Charron, chroniqueur à la vie numérique, explique que les plateformes, par leurs algorithmes, exposent involontairement des interactions anodines (comme des likes ou des conversations), qui fragilisent la confiance et invitent à l'espionnage. 

L'intrusion dans le «jardin secret» de l'autre (consultation de l'historique ou du téléphone) est vécue comme un contrôle excessif.

Des auditeurs ont témoigné que ces pratiques transforment de simples doutes en conflits majeurs, soulignant qu'il faut activement résister à la tentation d'enquêter sur la vie numérique du partenaire.

Écoutez La vie numérique, avec François Charron, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«On a accès via ces plateformes-là, dans notre téléphone particulièrement, à des tranches de vie et à des informations qu'on n'aurait pas autrement [...] Il faut résister à cette tentation-là d'aller voir les likes de l'autre, d'aller voir les commentaires de l'autre.»

François Charron

