Visite du Grand Musée égyptien

Après avoir visité le Grand Musée Égyptien (GEM) au Caire, l'analyste Jean-François Lépine souligne l'importance de la récupération des trésors antiques par les pays d'origine.

Ce musée, construit au coût d'un milliard de dollars, regroupe désormais tous les objets de Toutankhamon, illustrant la capacité de l'Égypte à préserver son propre patrimoine.

Le sujet est brûlant d'actualité au moment où, partout dans le monde, la question de la récupération des antiquités nationales par les pays anciennement colonisés refait surface.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le tour de la question avec Patrick Lagacé vendredi matin.

