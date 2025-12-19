 Aller au contenu
Politique internationale
Visite du Grand Musée égyptien

«Un musée presque pharaonique au coût de construction de 1 milliard de dollars»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 décembre 2025 08:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
«Un musée presque pharaonique au coût de construction de 1 milliard de dollars»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Après avoir visité le Grand Musée Égyptien (GEM) au Caire, l'analyste Jean-François Lépine souligne l'importance de la récupération des trésors antiques par les pays d'origine.

Ce musée, construit au coût d'un milliard de dollars, regroupe désormais tous les objets de Toutankhamon, illustrant la capacité de l'Égypte à préserver son propre patrimoine.

Le sujet est brûlant d'actualité au moment où, partout dans le monde, la question de la récupération des antiquités nationales par les pays anciennement colonisés refait surface.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine faire le tour de la question avec Patrick Lagacé vendredi matin.

Autre sujet abordé

  • Les enjeux à surveiller en 2026: élections américaines, renégociation de l’ALENA, guerre en Ukraine, tensions Chine-Taïwan, montée de l’Inde, crises à Gaza et au Soudan, et essor des énergies propres.

