Comme toujours, les discussions entourant la gestion des gardiens de Montréal sont d'actualité.
Écoutez José Théodore commenter la situation des Canadiens de Montréal auprès de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les plaisirs de jouer au hockey en famille pour José Théodore;
- Théo voulait toujours s'illustrer lors du match du 22 ou du 23 décembre quand il était avec les Canadiens;
- Exemple: le 23 décembre 2002, au Centre Bell, contre les Kings;
- Le retour de Phillip Danault: «Un bon coup pour le Canadien. Il va aider les plus jeunes»;
- À quoi s'attendre du reste de la saison des Canadiens?
- Le duo Fowler-Dobes fonctionne bien: le meilleur duo depuis le début de la saison;
- «S'il y a un match no 7 demain matin, moi, je mets Fowler devant le filet. Si les séries commencent demain matin, je mets Fowler devant le filet.»
- José commente le record de Sidney Crosby qui a surpassé Mario Lemieux... et le but qu'il lui a accordé en tirs de barrage il y a longtemps.