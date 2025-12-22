Plus que jamais, le sport est devenu une industrie milliardaire et une industrie du spectacle.
Écoutez Hugues Léger commenter une foule de sujets majeurs de 2025 dans sa chronique La valeur du sport avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- L’essor des événements sportifs-spectacles comme ceux du boxeur/combattant Jake Paul qui ont généré plus de 90 millions US $ de dollars;
- La valeur des franchises de la NBA (Celtics de Boston, 6,1 milliards US $; Lakers, 10 milliards $ US attendus)
- La montée du sport féminin (droits télé NBA à 2,2 milliards US $ sur 11 ans, soccer féminin à 240 millions US $ sur 4 ans)
- La normalisation des paris sportifs (120 milliards US $ misés en 2025)
- L'mpact commercial de la Coupe du monde 2026 (35 milliards US $ attendus)