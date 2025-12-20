Erreurs judiciaires : libéré après 33 ans

Daniel Jolivet, incarcéré depuis 33 ans, a été libéré vendredi, alors que le DPCP et la Cour suprême ont reconnu des erreurs judiciaires lors de son procès de 1994.
Écoutez Daniel Jolivet raconter son combat pour obtenir sa libération et son avocat, Me Nicholas St-Jacques, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est merveilleux de me retrouver à l'extérieur. Je n’ai pas encore réalisé vraiment l'ampleur de tout ce qui va se produire. Je vis des hauts et des bas, mais je n’en veux pas vraiment à personne. Je me dis qu'ils auraient pu donner toute la preuve pour que je puisse me défendre. Mais je ne peux pas leur en vouloir. Je ne vais pas vivre avec ça encore tous les jours. J'avais confiance de gagner à un moment donné. C'était un combat perpétuel, sans relâche, de jour en jour.»
Me Nicholas St-Jacques explique ensuite pourquoi le dossier de M. Jolivet lui tenait autant à cœur.
«Ces personnes-là sont rescapées du système de justice. Et si on n'a pas d'avocats bénévoles, elles vont probablement demeurer en prison pour le reste de leurs jours. Et ce sont des gens qui, malheureusement, en raison du fait qu'ils clament leur innocence, risquent de passer tous leurs jours en prison. C'est inacceptable quand on sait qu'une personne est victime d'erreurs judiciaires.»