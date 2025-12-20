 Aller au contenu
Justice et faits divers
Erreurs judiciaires : libéré après 33 ans

«J'avais confiance de gagner, mais c'était un combat perpétuel»

par 98.5

0:00
14:29

Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 décembre 2025 08:26

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«J'avais confiance de gagner, mais c'était un combat perpétuel»
Daniel Jolivet, libéré après 33 ans d'incarcération, son avocat, Me Nicholas St-Jacques et Denis Lévesque / Cogeco Média

Daniel Jolivet, incarcéré depuis 33 ans, a été libéré vendredi, alors que le DPCP et la Cour suprême ont reconnu des erreurs judiciaires lors de son procès de 1994.

Écoutez Daniel Jolivet raconter son combat pour obtenir sa libération et son avocat, Me Nicholas St-Jacques, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«C'est merveilleux de me retrouver à l'extérieur. Je n’ai pas encore réalisé vraiment l'ampleur de tout ce qui va se produire. Je vis des hauts et des bas, mais je n’en veux pas vraiment à personne. Je me dis qu'ils auraient pu donner toute la preuve pour que je puisse me défendre. Mais je ne peux pas leur en vouloir. Je ne vais pas vivre avec ça encore tous les jours. J'avais confiance de gagner à un moment donné. C'était un combat perpétuel, sans relâche, de jour en jour.»

Daniel Jolivet

Me Nicholas St-Jacques explique ensuite pourquoi le dossier de M. Jolivet lui tenait autant à cœur. 

«Ces personnes-là sont rescapées du système de justice. Et si on n'a pas d'avocats bénévoles, elles vont probablement demeurer en prison pour le reste de leurs jours. Et ce sont des gens qui, malheureusement, en raison du fait qu'ils clament leur innocence, risquent de passer tous leurs jours en prison. C'est inacceptable quand on sait qu'une personne est victime d'erreurs judiciaires.»

Me Nicholas St-Jacques

Vous aimerez aussi

«Daniel Jolivet s'est battu pour cette libération-là»
Signé Lévesque
«Daniel Jolivet s'est battu pour cette libération-là»
0:00
9:56
Tourisme d'hiver : «On a tous avantage à en faire la promotion et en profiter»
La commission
Tourisme d'hiver : «On a tous avantage à en faire la promotion et en profiter»
0:00
9:31

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
De la musique québécoise sous le sapin de Noël
Rattrapage
Suggestions pour les amateurs de musique
De la musique québécoise sous le sapin de Noël
Risques d'incendie : remboursement possible pour certaines cuisinières Samsung
Rattrapage
Action collective autorisée
Risques d'incendie : remboursement possible pour certaines cuisinières Samsung
Quelques séries à rattraper pendant le temps des fêtes
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques séries à rattraper pendant le temps des fêtes
La voix des sports en Mauricie prend sa retraite après 36 ans
Rattrapage
Tour du Québec
La voix des sports en Mauricie prend sa retraite après 36 ans
Quelques spectacles classiques du temps des fêtes à Montréal
Rattrapage
Chronique culturelle
Quelques spectacles classiques du temps des fêtes à Montréal
Santé: «Le constat c'est que la machine est juste trop grosse»
Rattrapage
Départ de Dubé
Santé: «Le constat c'est que la machine est juste trop grosse»
Rétrospective des tendances qui ont marqué le web en 2025
Rattrapage
Jet2 Holiday, concert de Coldplay…
Rétrospective des tendances qui ont marqué le web en 2025
«Il y a toujours cette impression que l'on tente de cacher des choses»
Rattrapage
Chronique américaine : Affaire Epstein
«Il y a toujours cette impression que l'on tente de cacher des choses»
«C'est intéressant et rafraîchissant, surtout à l'ère de la désinformation»
Rattrapage
Série Entre les lignes
«C'est intéressant et rafraîchissant, surtout à l'ère de la désinformation»
«Daniel Jolivet s'est battu pour cette libération-là»
Rattrapage
Après 33 ans derrière les barreaux
«Daniel Jolivet s'est battu pour cette libération-là»
«Phillip Danault va amener de l'expérience» -Jean-François Baril
Rattrapage
Acquisition contre un choix de 2e ronde
«Phillip Danault va amener de l'expérience» -Jean-François Baril
Un petit quiz sur l'actualité politique provinciale de la semaine
Rattrapage
Revue de presse
Un petit quiz sur l'actualité politique provinciale de la semaine
«On manque de civisme sur les routes dans les quartiers»
Rattrapage
J'en reviens pas
«On manque de civisme sur les routes dans les quartiers»
«Le pouvoir des députés, c'est de sacrer leur camp si ça ne va pas bien»
Rattrapage
Transfuges politiques
«Le pouvoir des députés, c'est de sacrer leur camp si ça ne va pas bien»