Erreurs judiciaires : libéré après 33 ans

Daniel Jolivet, incarcéré depuis 33 ans, a été libéré vendredi, alors que le DPCP et la Cour suprême ont reconnu des erreurs judiciaires lors de son procès de 1994.

Écoutez Daniel Jolivet raconter son combat pour obtenir sa libération et son avocat, Me Nicholas St-Jacques, samedi, au micro de Denis Lévesque.