Après 33 ans derrière les barreaux

Après trois décennies derrière les barreaux, Daniel Jolivet a été libéré hier en début de soirée.

L’homme de 68 ans purgeait une peine de prison à vie pour un quadruple meurtre pour lesquels il a toujours clamé son innocence. Il est de plus en plus probable que M Jolivet ait été victime d'une erreur judiciaire.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier, qui était au palais de justice vendredi pour assister à la libération de Daniel Jolivet, en discuter samedi au micro de Denis Lévesque.