Justice et faits divers
Après 33 ans derrière les barreaux

«Daniel Jolivet s'est battu pour cette libération-là»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 20 décembre 2025 07:51

Avec

Thomas Mercier
Thomas Mercier
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Daniel Jolivet s'est battu pour cette libération-là»
Après trois décennies derrière les barreaux, Daniel Jolivet a été libéré hier en début de soirée. / Cogeco media

Après trois décennies derrière les barreaux, Daniel Jolivet a été libéré hier en début de soirée.

L’homme de 68 ans purgeait une peine de prison à vie pour un quadruple meurtre pour lesquels il a toujours clamé son innocence. Il est de plus en plus probable que M Jolivet ait été victime d'une erreur judiciaire.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier, qui était au palais de justice vendredi pour assister à la libération de Daniel Jolivet, en discuter samedi au micro de Denis Lévesque.

«C'était un énorme soulagement pour Daniel Jolivet. Il s'est battu pour cette libération-là parce qu'il aurait pu plaider coupable et sortir de prison plus rapidement. Mais non, il a tenu à clamer son innocence, encore et toujours. Son plan de sortie était très robuste et il va être suivi par des psychologues et des intervenants. Son avocat lui a payé son loyer pendant un an, donc il va le loger.»

Thomas Mercier

Écoutez ensuite le journaliste à La Presse Yves Boisvert expliquer pourquoi l'homme a été libéré, même s’il n'a toujours pas été innocenté des gestes qui lui étaient reprochés.

