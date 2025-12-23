Nouvel ambassadeur aux États-Unis

Le premier ministre Mark Carney a nommé Mark Wiseman, un de ses proches amis, au poste-clé d'ambassadeur du Canada aux États-Unis.

Un choix que déplorent plusieurs formations politiques à Québec et à Ottawa, dont le Bloc québécois.

Écoutez Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois et député de Beloeil-Chambly, réagir à la nomination de Mark Wiseman, mardi, à l'émission Lacroix le matin.

Il souligne certaines positions que M. Wiseman a prises dans le passé et qui iraient à l'encontre de la stabilité économique et culturelle du Québec.