 Aller au contenu
Politique
Nouvel ambassadeur aux États-Unis

«Un choix assez odieux pour un bilan très négatif pour le Québec»

par 98.5

0:00
13:34

Entendu dans

Lacroix le matin

le 23 décembre 2025 07:52

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
«Un choix assez odieux pour un bilan très négatif pour le Québec»
Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois regrette le choix de Mark Carney qui a nommé Mark Wiseman en tant qu'ambassadeur du Canada aux États-Unis. / Justin Tang / La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney a nommé Mark Wiseman, un de ses proches amis, au poste-clé d'ambassadeur du Canada aux États-Unis.

Un choix que déplorent plusieurs formations politiques à Québec et à Ottawa, dont le Bloc québécois.

Écoutez Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois et député de Beloeil-Chambly, réagir à la nomination de Mark Wiseman, mardi, à l'émission Lacroix le matin.

Il souligne certaines positions que M. Wiseman a prises dans le passé et qui iraient à l'encontre de la stabilité économique et culturelle du Québec.

«On nomme à Washington un ambassadeur qui a deux caractéristiques dans la perspective québécoise. Non seulement il est un adversaire farouche de la gestion de l'offre. [...] C'est aussi quelqu'un qui est cosignataire du Century Initiative [...] qui disait qu'il faudrait que le Canada ait 100 millions d'habitants à la fin du siècle. Ça veut dire grossièrement au moins une vingtaine de millions au Québec, ce qui est bien au-delà de notre capacité d'accueillir et de réussir l'intégration avec comme langue commune le français.»

Yves-François Blanchet

Autre sujet abordé

  • Mark Miller estime que le fédéral devrait plus se soucier de la popularité grandissante du Parti québécois.

Vous aimerez aussi

Karl Blackburn souhaite se consacrer à de nouveaux défis
Lacroix le matin
Karl Blackburn souhaite se consacrer à de nouveaux défis
0:00
11:42
Le gouvernement Legault coupe dans l'aide internationale
Lacroix le matin
Le gouvernement Legault coupe dans l'aide internationale
0:00
10:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
Non, les acteurs de «Maman, j'ai raté l'avion» n'ont pas dîné ensemble à Dubaï
Rattrapage
Photo réalisée avec l'intelligence artificielle
Non, les acteurs de «Maman, j'ai raté l'avion» n'ont pas dîné ensemble à Dubaï
Mont-Sainte-Anne: «On a perdu confiance en RCR», clament les skieurs
Rattrapage
Resorts of the Canadian Rockies
Mont-Sainte-Anne: «On a perdu confiance en RCR», clament les skieurs
Contrôleurs routiers: le retour sur les routes se fera avec des armes
Rattrapage
Sécurité routière
Contrôleurs routiers: le retour sur les routes se fera avec des armes
«C'est indécent qu'on se vote des augmentations avec l'argent des Québécois»
Rattrapage
Augmentations reversées à des organismes
«C'est indécent qu'on se vote des augmentations avec l'argent des Québécois»
Changement de ton important depuis le départ de Christian Dubé
Rattrapage
Négociations avec les médecins spécialistes
Changement de ton important depuis le départ de Christian Dubé
Le centre-ville revit, mais les Québécois sont plus endettés que jamais
Rattrapage
Reprise économique
Le centre-ville revit, mais les Québécois sont plus endettés que jamais
Nomination de Mark Wiseman: «Il va falloir que Mark Carney soit plus rassurant»
Rattrapage
Diplomatie aux États-Unis
Nomination de Mark Wiseman: «Il va falloir que Mark Carney soit plus rassurant»
L’Odyssée de Christopher Nolan et un trésor inédit de Queen
Rattrapage
Musique et cinéma
L’Odyssée de Christopher Nolan et un trésor inédit de Queen
L'Alberta franchit une étape historique vers l'indépendance
Rattrapage
La question référendaire est approuvée
L'Alberta franchit une étape historique vers l'indépendance
Le retour au jeu de Philip Rivers dans la NFL
Rattrapage
Football
Le retour au jeu de Philip Rivers dans la NFL
La fameuse tradition des chandails laids de Noël
Rattrapage
Tricots extravagants
La fameuse tradition des chandails laids de Noël
Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
Rattrapage
Histoire et patrimoine
Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
Rattrapage
Gadgets
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
«Je devrais être difficile à battre» -Mikaël Kingsbury
Rattrapage
JO de Milan en février
«Je devrais être difficile à battre» -Mikaël Kingsbury