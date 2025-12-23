Nouvel ambassadeur aux États-Unis

Le premier ministre Mark Carney a nommé Mark Wiseman, un de ses proches amis, au poste-clé d'ambassadeur du Canada aux États-Unis.
Un choix que déplorent plusieurs formations politiques à Québec et à Ottawa, dont le Bloc québécois.
Écoutez Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois et député de Beloeil-Chambly, réagir à la nomination de Mark Wiseman, mardi, à l'émission Lacroix le matin.
Il souligne certaines positions que M. Wiseman a prises dans le passé et qui iraient à l'encontre de la stabilité économique et culturelle du Québec.
«On nomme à Washington un ambassadeur qui a deux caractéristiques dans la perspective québécoise. Non seulement il est un adversaire farouche de la gestion de l'offre. [...] C'est aussi quelqu'un qui est cosignataire du Century Initiative [...] qui disait qu'il faudrait que le Canada ait 100 millions d'habitants à la fin du siècle. Ça veut dire grossièrement au moins une vingtaine de millions au Québec, ce qui est bien au-delà de notre capacité d'accueillir et de réussir l'intégration avec comme langue commune le français.»
Autre sujet abordé
- Mark Miller estime que le fédéral devrait plus se soucier de la popularité grandissante du Parti québécois.