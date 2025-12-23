 Aller au contenu
Un temps des Fêtes sans animosité

Noël en famille: comment désamorcer les tensions et gérer les invités difficiles

le 23 décembre 2025 12:13

Noël en famille: comment désamorcer les tensions et gérer les invités difficiles
Le dilemme de Noël: prioriser son bien-être face aux pressions familiales. / Adobe Stock

À l'approche du réveillon, Sylvie Lavallée aborde la «micro-saison» des Fêtes, une période souvent marquée par un sentiment d'obligation et une charge mentale accrue.

Elle explique que le stress peut être exacerbé par les familles recomposées, les deuils récents ou la nostalgie d'un passé idéalisé.

Pour préserver son harmonie, elle suggère de s'autoriser à dire «non» sans justification, de briser les rituels pesants et de responsabiliser les autres.

L'experte propose également des astuces concrètes, comme l'utilisation stratégique du plan de table, pour limiter les interactions avec des invités redoutés.

Écoutez Sylvie Lavallée, psychothérapeute et sexologue, expliquer le tout, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.

«Un bon invité, c'est quelqu'un qui sait arriver et qui sait quand partir.»

Sylvie Lavallée

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

