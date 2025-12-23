Un temps des Fêtes sans animosité

À l'approche du réveillon, Sylvie Lavallée aborde la «micro-saison» des Fêtes, une période souvent marquée par un sentiment d'obligation et une charge mentale accrue.

Elle explique que le stress peut être exacerbé par les familles recomposées, les deuils récents ou la nostalgie d'un passé idéalisé.

Pour préserver son harmonie, elle suggère de s'autoriser à dire «non» sans justification, de briser les rituels pesants et de responsabiliser les autres.

L'experte propose également des astuces concrètes, comme l'utilisation stratégique du plan de table, pour limiter les interactions avec des invités redoutés.

Écoutez Sylvie Lavallée, psychothérapeute et sexologue, expliquer le tout, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.