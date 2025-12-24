Repas en famille

Les recettes oubliées de grand-maman: c'est le nom du livre de Sébastien Labrie Lacroix, qui rappelle les plats traditionnels de sa grand-mère.

Il mentionne que le but du livre est «d'offrir un recueil de mémoire» et de donner envie aux familles de se rassembler à la maison autour de bons repas.

Écoutez le chef et auteur présenter le livre de recette, mercredi après-midi au micro de Jean-Sébastien Hammal.