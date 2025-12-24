Repas en famille

Les recettes oubliées de grand-maman: c'est le nom du livre de Sébastien Labrie Lacroix, qui rappelle les plats traditionnels de sa grand-mère.
Il mentionne que le but du livre est «d'offrir un recueil de mémoire» et de donner envie aux familles de se rassembler à la maison autour de bons repas.
Écoutez le chef et auteur présenter le livre de recette, mercredi après-midi au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«C'est sûr que pour quelqu'un qui n'est pas habitué de cuisiner, c'est un bon défi, faire une tourtière quand même, mais il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Puis au pire, elle sera un peu défait, mais ça va être bon pareil!»