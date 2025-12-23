 Aller au contenu
Société
Sécurité routière

Contrôleurs routiers: le retour sur les routes se fera avec des armes

par 98.5

0:00
10:14

Entendu dans

Lacroix le matin

le 23 décembre 2025 08:24

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Contrôleurs routiers: le retour sur les routes se fera avec des armes
Il faudra toutefois compter environ un an pour que l'ensemble des 300 agents soit officiellement armé. / Adobe Stock

Après des mois de tensions et de négociations, le dossier du port d'arme pour les contrôleurs routiers est en voie d'être réglé. 

Le déploiement complet et autonome sur les routes ne reprendra qu'une fois la formation au tir complétée.

Ce processus, qui inclut une formation de deux à trois semaines à l'École de police et des ajustements juridiques aux assermentations, devrait débuter entre la fin mars et le début avril 2025.

Il faudra toutefois compter environ un an pour que l'ensemble des 300 agents soit officiellement armé et opérationnel en patrouille.

Écoutez Jean-Claude Daigneault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, faire le point sur la situation, au micro de Louis Lacroix.

La Fraternité des constables du contrôle routier attend aussi avec intérêt l'enquête du coroner sur les collisions mortelles impliquant des poids lourds, prévue pour mars prochain.

Vous aimerez aussi

La Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne de Noël
Le Québec maintenant
La Fondation des jeunes de la DPJ lance sa campagne de Noël
0:00
7:20
À la découverte du musée Rodrigue avec le commandant Piché
Le Québec maintenant
À la découverte du musée Rodrigue avec le commandant Piché
0:00
7:48

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lacroix le matin

Voir tout
Non, les acteurs de «Maman, j'ai raté l'avion» n'ont pas dîné ensemble à Dubaï
Rattrapage
Photo réalisée avec l'intelligence artificielle
Non, les acteurs de «Maman, j'ai raté l'avion» n'ont pas dîné ensemble à Dubaï
Mont-Sainte-Anne: «On a perdu confiance en RCR», clament les skieurs
Rattrapage
Resorts of the Canadian Rockies
Mont-Sainte-Anne: «On a perdu confiance en RCR», clament les skieurs
«C'est indécent qu'on se vote des augmentations avec l'argent des Québécois»
Rattrapage
Augmentations reversées à des organismes
«C'est indécent qu'on se vote des augmentations avec l'argent des Québécois»
Changement de ton important depuis le départ de Christian Dubé
Rattrapage
Négociations avec les médecins spécialistes
Changement de ton important depuis le départ de Christian Dubé
«Un choix assez odieux pour un bilan très négatif pour le Québec»
Rattrapage
Nouvel ambassadeur aux États-Unis
«Un choix assez odieux pour un bilan très négatif pour le Québec»
Le centre-ville revit, mais les Québécois sont plus endettés que jamais
Rattrapage
Reprise économique
Le centre-ville revit, mais les Québécois sont plus endettés que jamais
Nomination de Mark Wiseman: «Il va falloir que Mark Carney soit plus rassurant»
Rattrapage
Diplomatie aux États-Unis
Nomination de Mark Wiseman: «Il va falloir que Mark Carney soit plus rassurant»
L’Odyssée de Christopher Nolan et un trésor inédit de Queen
Rattrapage
Musique et cinéma
L’Odyssée de Christopher Nolan et un trésor inédit de Queen
L'Alberta franchit une étape historique vers l'indépendance
Rattrapage
La question référendaire est approuvée
L'Alberta franchit une étape historique vers l'indépendance
Le retour au jeu de Philip Rivers dans la NFL
Rattrapage
Football
Le retour au jeu de Philip Rivers dans la NFL
La fameuse tradition des chandails laids de Noël
Rattrapage
Tricots extravagants
La fameuse tradition des chandails laids de Noël
Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
Rattrapage
Histoire et patrimoine
Un navire de Jacques Cartier renaîtra pour traverser l'Atlantique en 2034
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
Rattrapage
Gadgets
Quoi offrir comme cadeaux à la dernière minute?
«Je devrais être difficile à battre» -Mikaël Kingsbury
Rattrapage
JO de Milan en février
«Je devrais être difficile à battre» -Mikaël Kingsbury