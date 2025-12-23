Sécurité routière

Après des mois de tensions et de négociations, le dossier du port d'arme pour les contrôleurs routiers est en voie d'être réglé.

Le déploiement complet et autonome sur les routes ne reprendra qu'une fois la formation au tir complétée.

Ce processus, qui inclut une formation de deux à trois semaines à l'École de police et des ajustements juridiques aux assermentations, devrait débuter entre la fin mars et le début avril 2025.

Il faudra toutefois compter environ un an pour que l'ensemble des 300 agents soit officiellement armé et opérationnel en patrouille.

Écoutez Jean-Claude Daigneault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, faire le point sur la situation, au micro de Louis Lacroix.

La Fraternité des constables du contrôle routier attend aussi avec intérêt l'enquête du coroner sur les collisions mortelles impliquant des poids lourds, prévue pour mars prochain.