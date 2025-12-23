La question référendaire est approuvée

Le mouvement souverainiste de l'Alberta vient de franchir une nouvelle étape. L'Agence électorale a officiellement approuvé une proposition de question pour un éventuel référendum sur la séparation de la province.

La question approuvée est: «Êtes-vous d’accord pour que la province de l’Alberta cesse de faire partie du Canada pour devenir un État indépendant? »

Les organisateurs, menés par Mitch Silvestre de l'Alberta Prosperity Project, doivent recueillir environ 178 000 signatures pour déclencher le vote.

Le projet est motivé par les restrictions d'Ottawa sur la production pétrolière et le sentiment que le système électoral fédéral offre peu de perspectives de changement pour la province.

Écoutez le tour d'horizon de l'actualités de Louis Lacroix, mardi matin.

Autres sujets abordés