Politique
La question référendaire est approuvée

L'Alberta franchit une étape historique vers l'indépendance

Lacroix le matin

le 23 décembre 2025 06:59

Louis Lacroix
Louis Lacroix
L'Alberta franchit une étape historique vers l'indépendance
Le mouvement souverainiste de l'Alberta vient de franchir une nouvelle étape. L'Agence électorale a officiellement approuvé une proposition de question pour un éventuel référendum sur la séparation de la province.

La question approuvée est: «Êtes-vous d’accord pour que la province de l’Alberta cesse de faire partie du Canada pour devenir un État indépendant? »

Les organisateurs, menés par Mitch Silvestre de l'Alberta Prosperity Project, doivent recueillir environ 178 000 signatures pour déclencher le vote.

Le projet est motivé par les restrictions d'Ottawa sur la production pétrolière et le sentiment que le système électoral fédéral offre peu de perspectives de changement pour la province.

Écoutez le tour d'horizon de l'actualités de Louis Lacroix, mardi matin.

Autres sujets abordés

  • Bilan de la criminalité au Québec: l'année 2024 a été l'une des moins sanglantes de la décennie avec 85 meurtres recensés, contre 110 en 2022;
  • À Montréal, au moins 8 des 30 meurtres de l'année impliquent des personnes en situation d'itinérance;
  • Ottawa accordera des exemptions de permis de travail à plus d'un millier de travailleurs étrangers pour la Coupe du monde de la FIFA;
  • Aéroport Montréal-Trudeau: des travaux de 10 milliards de dollars causent une congestion extrême.

