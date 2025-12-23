Photo réalisée avec l'intelligence artificielle

Une photo où l'on peut voir les acteurs principaux du film Maman, j'ai raté l'avion poser ensemble est devenue virale sur les réseaux sociaux et a même été publiée dans plusieurs médias à l'occasion des Fêtes de fin d'année.

Malheureusement, Macaulay Culkin, Joe Pesci et Daniel Stern n'ont jamais pris cette photo qui a été générée de toute pièce par l'intelligence artificielle pour promouvoir une pâtisserie à Dubaï. Les créateurs de l'image avaient précisé avoir utilisé des outils numériques pour la concevoir.