Photo réalisée avec l'intelligence artificielle

Non, les acteurs de «Maman, j'ai raté l'avion» n'ont pas dîné ensemble à Dubaï

le 23 décembre 2025 08:50

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Non, les acteurs de «Maman, j'ai raté l'avion» n'ont pas dîné ensemble à Dubaï
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Une photo où l'on peut voir les acteurs principaux du film Maman, j'ai raté l'avion poser ensemble est devenue virale sur les réseaux sociaux et a même été publiée dans plusieurs médias à l'occasion des Fêtes de fin d'année.

Malheureusement, Macaulay Culkin, Joe Pesci et Daniel Stern n'ont jamais pris cette photo qui a été générée de toute pièce par l'intelligence artificielle pour promouvoir une pâtisserie à Dubaï. Les créateurs de l'image avaient précisé avoir utilisé des outils numériques pour la concevoir.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix revenir sur ce phénomène, mardi, au micro de Louis Lacroix.

Autre sujet abordé:

  • Comment l'art peut-il influencer la santé mentale et physique?

