Le rappeur montréalais Loud présente son quatrième album, Douze sur douze, écrit dans l'année suivant son passage à l'Olympia de Paris.

Cet opus marque un tournant plus personnel pour l'artiste, qui a profité d'une pause pour entamer une réflexion introspective et explorer des zones plus intimes de sa vie.

Plutôt que d'attendre l'inspiration, Loud mise sur une discipline de fer et une éthique de travail rigoureuse pour créer.

Sa nouvelle tournée, qui débutera le 30 janvier 2026 à Jonquière, promet un spectacle contrasté entre énergie brute et moments d'intimité inédits.

