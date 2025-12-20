 Aller au contenu
Hockey
Le hockey des Canadiens

«J'ai vécu des moments extraordinaires à Montréal, excité d'y retourner»

par 98.5

0:00
9:03

Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 20 décembre 2025 18:43

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«J'ai vécu des moments extraordinaires à Montréal, excité d'y retourner»
Phillip Danault / (AP Photo/Mark J. Terrill)

Les Canadiens reçoivent la visite des Penguins de Pittsburgh, samedi soir au Centre Bell. 

Acquis tardivement vendredi soir par le Canadien de Montréal, Philip Danault exprime sa joie de revenir au bercail après un passage difficile chez les Kings de Los Angeles.

Le joueur de centre québécois confie avoir vécu un début de saison éprouvant, marqué par une perte de motivation et un rôle en constante diminution en Californie.

Cette situation a mené à une entente mutuelle avec la direction des Kings pour faciliter son départ.

Désormais tourné vers l'avenir, Danault se dit excité de rejoindre un groupe de jeunes joueurs talentueux et de retrouver ses anciens amis, notamment Nick Suzuki et Brendan Gallagher, pour apporter la touche défensive dont l'équipe a besoin.

Écoutez l'entrevue avec Phillip Danault, samedi avant le match Canadiens-Penguins, avec Martin McGuire et Dany Dubé.

«C'est drôle, parce que quand j'ai quitté Montréal, c'est moi qui le [Nick Suzuki] prenais sous mon aile. Il va me prendre sous son aile, ç'a l'air.»

Phillip Danault

Vous aimerez aussi

«Ce qu'il va amener, les Canadiens en avaient besoin» -Martin McGuire
Signé Lévesque
«Ce qu'il va amener, les Canadiens en avaient besoin» -Martin McGuire
0:00
4:58

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le hockey des Canadiens

Voir tout
L’énigme Juraj Slafkovsky et le dossier Samuel Montembeault
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
L’énigme Juraj Slafkovsky et le dossier Samuel Montembeault
«On remarque qu'on avait besoin d'un peu plus d'expérience» -Kent Hughes
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«On remarque qu'on avait besoin d'un peu plus d'expérience» -Kent Hughes
Soirée d'histoire au Centre Bell: Sidney Crosby sur les traces de Mario Lemieux
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Soirée d'histoire au Centre Bell: Sidney Crosby sur les traces de Mario Lemieux
«Il me donne plus de constance» -Martin St-Louis
Rattrapage
Zachary Bolduc, de plus en plus complet
«Il me donne plus de constance» -Martin St-Louis
«C'est le fun de mettre ça derrière moi» -Zachary Bolduc
Rattrapage
Premiers buts au Centre Bell
«C'est le fun de mettre ça derrière moi» -Zachary Bolduc
Deuxième période: la statistique qui tue
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Deuxième période: la statistique qui tue
Jimmy Waite commente les performances de Knight, Crevier et Bedard
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
Jimmy Waite commente les performances de Knight, Crevier et Bedard
Trop de dentelle au Centre Bell?
Rattrapage
Insuccès des Canadiens à domicile
Trop de dentelle au Centre Bell?
«J'ai très confiance qu'il va revenir, le 'Monty'» -Martin St-Louis
Rattrapage
Samuel Montembeault cédé à Laval
«J'ai très confiance qu'il va revenir, le 'Monty'» -Martin St-Louis
«C'est ma responsabilité de ne pas céder la rondelle» -Jacob Fowler
Rattrapage
Son erreur sur le 3e but des Flyers
«C'est ma responsabilité de ne pas céder la rondelle» -Jacob Fowler
Montembeault à Laval: «Je pense que c'était la bonne décision»
Rattrapage
Le commentaire de Dany
Montembeault à Laval: «Je pense que c'était la bonne décision»
Une bataille pour chaque point
Rattrapage
Association de l'est
Une bataille pour chaque point
Dvorak, Zegras, Tocchet et la culture des Flyers
Rattrapage
Entrevue avec Daniel Brière
Dvorak, Zegras, Tocchet et la culture des Flyers
La gestion des gardiens et l'absence de Matheson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La gestion des gardiens et l'absence de Matheson