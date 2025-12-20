Le hockey des Canadiens

Les Canadiens reçoivent la visite des Penguins de Pittsburgh, samedi soir au Centre Bell.

Acquis tardivement vendredi soir par le Canadien de Montréal, Philip Danault exprime sa joie de revenir au bercail après un passage difficile chez les Kings de Los Angeles.

Le joueur de centre québécois confie avoir vécu un début de saison éprouvant, marqué par une perte de motivation et un rôle en constante diminution en Californie.

Cette situation a mené à une entente mutuelle avec la direction des Kings pour faciliter son départ.

Désormais tourné vers l'avenir, Danault se dit excité de rejoindre un groupe de jeunes joueurs talentueux et de retrouver ses anciens amis, notamment Nick Suzuki et Brendan Gallagher, pour apporter la touche défensive dont l'équipe a besoin.

Écoutez l'entrevue avec Phillip Danault, samedi avant le match Canadiens-Penguins, avec Martin McGuire et Dany Dubé.