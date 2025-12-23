Diplomatie aux États-Unis

La nomination de Mark Wiseman en tant que nouvel ambassadeur du Canada aux États-Unis ne fait pas l'unanimité, notamment au Québec. Il a été nommé à ce poste lundi par le premier ministre Mark Carney pour l'épauler dans les négociations diplomatiques et tarifaires avec le président Donald Trump.

Pascal Paradis pour le Parti québécois et Gérard Deltell pour le Parti conservateur du Canada dénoncent le choix de M. Wiseman à ce poste-clé, notamment en raison de ses positions sur la gestion de l'offre.

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse politique Christine St-Pierre à ce sujet, mardi, à l'émission Lacroix le matin.

Autres sujets abordés