Politique
Diplomatie aux États-Unis

Nomination de Mark Wiseman: «Il va falloir que Mark Carney soit plus rassurant»

par 98.5

0:00
10:16

Entendu dans

Lacroix le matin

le 23 décembre 2025 07:09

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre
Christine St-Pierre / Cogeco Média

La nomination de Mark Wiseman en tant que nouvel ambassadeur du Canada aux États-Unis ne fait pas l'unanimité, notamment au Québec. Il a été nommé à ce poste lundi par le premier ministre Mark Carney pour l'épauler dans les négociations diplomatiques et tarifaires avec le président Donald Trump. 

Pascal Paradis pour le Parti québécois et Gérard Deltell pour le Parti conservateur du Canada dénoncent le choix de M. Wiseman à ce poste-clé, notamment en raison de ses positions sur la gestion de l'offre. 

Écoutez l'analyse de la chroniqueuse politique Christine St-Pierre à ce sujet, mardi, à l'émission Lacroix le matin

Autres sujets abordés 

  • Mark Miller estime que le fédéral devrait plus se préparer à la montée du Parti québécois;
  • Marc Tanguay effectue des changements au sein de l'équipe libérale à l'Assemblée.

