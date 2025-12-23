 Aller au contenu
Exploit sportif

Thomas Fafard fracasse un record québécois à son premier marathon

Lacroix le matin

le 23 décembre 2025 08:55

Louis Lacroix
Louis Jean
Un nouveau record québécois au marathon a été fracassé. / Adobe Stock

Thomas Fafard a stupéfié le monde de la course à pied dimanche dernier en Arizona. Le coureur de Repentigny, spécialiste du 5 000 mètres, qui a participé aux Jeux olympiques de Paris, a relevé le défi du Marathon Project.

Non seulement il a terminé l'épreuve, mais il a franchi la ligne d'arrivée avec un temps spectaculaire de 2 heures 10 minutes et 29 secondes.

Cette performance historique lui permet d'abaisser la marque québécoise de près de quatre minutes, un record qui tenait bon depuis 1984.

Pour un premier essai sur la distance mythique de 42,2 km, l'exploit est retentissant.

Écoutez l'athlète Thomas Fafard raconter son premier marathon, au micro de Louis Lacroix.

«Avec ce qui s'est déroulé dimanche passé, je pense qu'on a eu la réponse que c'est potentiellement le marathon qui va être ma distance de prédilection.»

Thomas Fafard

