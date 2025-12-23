Exploit sportif

Thomas Fafard a stupéfié le monde de la course à pied dimanche dernier en Arizona. Le coureur de Repentigny, spécialiste du 5 000 mètres, qui a participé aux Jeux olympiques de Paris, a relevé le défi du Marathon Project.

Non seulement il a terminé l'épreuve, mais il a franchi la ligne d'arrivée avec un temps spectaculaire de 2 heures 10 minutes et 29 secondes.

Cette performance historique lui permet d'abaisser la marque québécoise de près de quatre minutes, un record qui tenait bon depuis 1984.

Pour un premier essai sur la distance mythique de 42,2 km, l'exploit est retentissant.

Écoutez l'athlète Thomas Fafard raconter son premier marathon, au micro de Louis Lacroix.