Négociations avec les médecins spécialistes

Après avoir conclu une entente de principe avec les médecins omnipraticiens, le gouvernement Legault s'apprête à négocier avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Son président, le Dr Vincent Oliva, note un changement de ton depuis le départ de Christian Dubé.

Le climat s'est grandement amélioré, notamment grâce au retrait de certains éléments jugés «toxiques» de la Loi 2, qui prévoyait des mesures de surveillance et des pénalités.

Le Dr Oliva souligne que l'arrivée de France-Élaine Duranceau et l'implication directe du premier ministre ont permis d'établir des bases de discussion plus saines et franches.

Écoutez le Dr Vincent Oliva décortiquer les négociations à venir avec les médecins spécialistes, au micro de Louis Lacroix.

Plusieurs enjeux complexes restent toutefois à régler, au-delà du simple cadre financier. La FMSQ insiste sur l'importance de reconnaître la complexité croissante de la médecine spécialisée et demande des ajustements pour les frais de cabinet, qui n'ont pas été indexés depuis de nombreuses années.