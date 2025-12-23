 Aller au contenu
Politique
Négociations avec les médecins spécialistes

Changement de ton important depuis le départ de Christian Dubé

le 23 décembre 2025

Louis Lacroix
Changement de ton important depuis le départ de Christian Dubé
Le gouvernement Legault s'apprête à négocier avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec. / Adobe Stock

Après avoir conclu une entente de principe avec les médecins omnipraticiens, le gouvernement Legault s'apprête à négocier avec la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ). Son président, le Dr Vincent Oliva, note un changement de ton depuis le départ de Christian Dubé.

Le climat s'est grandement amélioré, notamment grâce au retrait de certains éléments jugés «toxiques» de la Loi 2, qui prévoyait des mesures de surveillance et des pénalités.

Le Dr Oliva souligne que l'arrivée de France-Élaine Duranceau et l'implication directe du premier ministre ont permis d'établir des bases de discussion plus saines et franches.

Écoutez le Dr Vincent Oliva décortiquer les négociations à venir avec les médecins spécialistes, au micro de Louis Lacroix.

Plusieurs enjeux complexes restent toutefois à régler, au-delà du simple cadre financier. La FMSQ insiste sur l'importance de reconnaître la complexité croissante de la médecine spécialisée et demande des ajustements pour les frais de cabinet, qui n'ont pas été indexés depuis de nombreuses années. 

«Avec monsieur Dubé, on ne sentait pas d'ouverture à discuter. [...] D'ailleurs, quand il a été écarté, les choses ont commencé à bouger dans le bon sens.» 

Dr Vincent Oliva

