Économie
Reprise économique

Le centre-ville revit, mais les Québécois sont plus endettés que jamais

par 98.5

0:00
8:00

Entendu dans

Lacroix le matin

le 23 décembre 2025 07:40

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Isabelle Thibeault
Isabelle Thibeault
Le centre-ville revit, mais les Québécois sont plus endettés que jamais
La demande pour les locaux commerciaux haut de gamme est telle que l'offre ne suffit plus. / Adobe Stock

Le centre-ville de Montréal montre enfin des signes de vitalité encourageants pour la première fois depuis la pandémie.

La demande pour les locaux commerciaux haut de gamme est telle que l'offre ne suffit plus, une situation inédite depuis 2010.

Ce regain d'activité, porté par l'achalandage des fêtes et les politiques de retour au bureau, profite directement aux restaurateurs et aux commerces de proximité.

Écoutez la chroniqueuse économique Isabelle Thibeault, faire le point sur l'actualité financière, au micro de Louis Lacroix.

Autres sujets abordés

  • La hausse marquée de la circulation de faux billets de 20 $, 50 $ et 100$ a été signalée;
  • L'endettement des ménages atteint des sommets. La dette représente aujourd'hui 177% du revenu disponible des Canadiens;
  • Pour de nombreux propriétaires, la situation est critique: 40% d'entre eux doivent emprunter pour couvrir leurs dépenses quotidiennes et 24% peinent à respecter leurs engagements financiers. 

