Reprise économique

Le centre-ville de Montréal montre enfin des signes de vitalité encourageants pour la première fois depuis la pandémie.

La demande pour les locaux commerciaux haut de gamme est telle que l'offre ne suffit plus, une situation inédite depuis 2010.

Ce regain d'activité, porté par l'achalandage des fêtes et les politiques de retour au bureau, profite directement aux restaurateurs et aux commerces de proximité.

Écoutez la chroniqueuse économique Isabelle Thibeault, faire le point sur l'actualité financière, au micro de Louis Lacroix.

