Reprise économique

Le centre-ville de Montréal montre enfin des signes de vitalité encourageants pour la première fois depuis la pandémie.
La demande pour les locaux commerciaux haut de gamme est telle que l'offre ne suffit plus, une situation inédite depuis 2010.
Ce regain d'activité, porté par l'achalandage des fêtes et les politiques de retour au bureau, profite directement aux restaurateurs et aux commerces de proximité.
Autres sujets abordés
- La hausse marquée de la circulation de faux billets de 20 $, 50 $ et 100$ a été signalée;
- L'endettement des ménages atteint des sommets. La dette représente aujourd'hui 177% du revenu disponible des Canadiens;
- Pour de nombreux propriétaires, la situation est critique: 40% d'entre eux doivent emprunter pour couvrir leurs dépenses quotidiennes et 24% peinent à respecter leurs engagements financiers.