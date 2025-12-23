Un mouvement citoyen prend de l'ampleur au Mont-Sainte-Anne. Les skieurs et résidents exigent un changement radical dans la gestion de la montagne.

Le message est clair: le gouvernement du Québec doit retirer le contrat d'administration à l'entreprise Resorts of the Canadian Rockies (RCR).

Olivier Dubé-Thériault, l'un des organisateurs du mouvement et lui-même victime de l'accident de télécabine en 2020, déplore un manque flagrant de transparence et de sérieux de la part des gestionnaires actuels.

Entre les pannes électriques, les bris d'équipements de production de neige et les ordonnances de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) qui ont retardé l'ouverture de la saison, la coupe est pleine pour les usagers.

Écoutez Olivier Dubé-Thériault expliquer l'urgence d'agir pour sauver le Mont-Sainte-Anne, mardi, au micro de Louis Lacroix.